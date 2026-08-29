Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Интересный вопрос: почему Киев начал атаковать российские НПЗ и логистические центры в тот момент, когда у него нет ПВО, чтобы отражать российские ответные удары?Почему теперь Россия просто уничтожает на Украине склады, промышленность, железнодорожное сообщение, порты, логистику, энергетику, не встречая сопротивления?Ответ тут довольно прост.
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