Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Интересный вопрос: почему Киев начал атаковать российские НПЗ и логистические центры в тот момент, когда у него нет ПВО, чтобы отражать российские ответные удары?Почему теперь Россия просто уничтожает на Украине склады, промышленность, железнодорожное сообщение, порты, логистику, энергетику, не встречая сопротивления?Ответ тут довольно прост.