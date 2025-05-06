13 человек, для которых языковой барьер не преграда, а зачин для веселой истории

Изучение языка — это проявление силы воли над умом и душой. Когда мы приезжаем в другую страну и сталкиваемся с незнакомым языком и совершенно иным культурным кодом, незнание тонкостей может легко поставить нас в неловкое положение.
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