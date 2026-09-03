Врач Южнва назвала тревожные признаки заболевания печени в полости рта

Помимо плохой гигиены полости рта, состояние полости рта может помочь выявить различные состояния, включая жировую болезнь печени.
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