Увеличение доли ВИЭ ухудшит жизнь россиян

Эксперты Центробанка подсчитали, чем чревато наращивание доли ВИЭ в стране. Переход к зеленой энергетике уже давно практикуется в западных странах, однако в России общая доля энергии, получаемой через ВИЭ, не превышает 2,3 процентов по состоянию на 2023 год.