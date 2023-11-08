США обвинили в намеренном сокрытии данных об оружии для Израиля

Global Look Press/Li Rui/Xinhua США намеренно скрывают информацию о видах и количестве передаваемых Израилю вооружений, чтобы не связывать использование оружия с многочисленными жертвами среди мирных жителей сектора Газа, заявили в издании Intercept.
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