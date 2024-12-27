Йеменские хуситы пригрозили скорым ответом Израилю на бомбардировки Йемена. Об этом 26 декабря говорится в заявлении политбюро, которое было опубликовано принадлежащим хуситам телеканалом Al Masirah в Telegram-канале.
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