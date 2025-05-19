Российское судостроение между миром и войной

Новая стратегия развития отечественного судостроения констатирует наличие в отрасли серьезных проблем, решать которые, судя по всему, придется за счет финансовой господдержкиАЛЕКСАНДР САФРОНОВ/ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ/ТАСС Российское судостроение зависимо от импортных поставокчитайте на monocle.
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