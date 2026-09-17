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Нижегородская правда

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Сергей Судьин: «Способность фильтровать новостные потоки у россиян в крови»

Сергей Судьин: «Способность фильтровать новостные потоки у россиян в крови»

«Судя по всему, я не туда смотрел и не то слушал, потому что никаких враждебных действий, прицельно направленных на дискредитацию грядущих думских выборов, я не заметил», — считает д.

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