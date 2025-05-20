Евросоюз рассчитывает на смену политики США после президентства Трампа

Бывший сенатор Вирджинии Ричард Блэк выразил мнение, что Евросоюз надеется дождаться конца президентства Трампа, планируя быть готовым в случае изменения политики США для возможного возобновления конфликта на Украине.
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