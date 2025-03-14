В Петербурге директору "Петростроя" Ипатову заменили условный срок на реальный

В Санкт-Петербурге генеральному директору ООО "Петрострой" Дмитрию Ипатову, признанному виновным в хищении свыше 359 млн рублей у дольщиков жилищного комплекса "Лампо", заменили условное наказание на реальный срок лишения свободы.
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