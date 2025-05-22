Такую историю трудно представить даже в самом мрачном сценарии – настолько она пронизана жестокостью и абсурдом.
Врач бросился их спасать, а они били его впятером. Матери потом звонили: "Не ломайте жизнь сыночку.
Комментарии
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людмила михайлик
Чуркам помогать нельзя,грозит избиением и убийством и лечить их не надо,Господь их атакует, спасибо Бастрыкину,только он за нас заступается
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13 час.
Лев Большаков
За такой безпредел нужно лишать гражданства и высылать всю семью без права на повторный в'езд. А покровителей из властных структур под суд с конфискацией. Через пару лет такой политики мигранты будут шелковые и внимательные.
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11 час.
Юрий Белов
ВСЕХ первобытных (с гражданством РФ и без) - ГНАТЬ на хрен из страны по своим кишлакам/аулам !!!
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9 час.
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