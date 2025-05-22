Врач бросился их спасать, а они били его впятером. Матери потом звонили: "Не ломайте жизнь сыночку.

людмила михайлик Чуркам помогать нельзя,грозит избиением и убийством и лечить их не надо,Господь их атакует, спасибо Бастрыкину,только он за нас заступается

Лев Большаков За такой безпредел нужно лишать гражданства и высылать всю семью без права на повторный в'езд. А покровителей из властных структур под суд с конфискацией. Через пару лет такой политики мигранты будут шелковые и внимательные.