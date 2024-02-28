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Техпроцесс Intel 10A будет освоен к концу 2027 года Представители ресурса Tom’s Hardware...

Техпроцесс Intel 10A будет освоен к концу 2027 года Представители ресурса Tom’s Hardware...

Техпроцесс Intel 10A будет освоен к концу 2027 годаПредставители ресурса Tom’s Hardware присутствовали на мероприятии Intel Foundry Direct Connect, и уже после его завершения получили разрешение компании на публикацию части информации о будущих планах Intel, которая была раскрыта клиентам и партнёрам процессорного гиганта.

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