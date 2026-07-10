Бросил учебу за границей ради больной матери: как сейчас живет 23-летний сын Евгении Добровольской и Ярослава Бойко

Внебрачному сыну известных актеров Евгении Добровольской и Ярослава Бойко исполнилось 23 года. В его жизни произошло немало испытаний: ради тяжелобольной матери Ян Добровольский без колебаний оставил престижную учебу в Словакии, чтобы находиться рядом с ней в последние месяцы ее жизни.
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