Бросил учебу за границей ради больной матери: как сейчас живет 23-летний сын Евгении Добровольской и Ярослава Бойко

Внебрачному сыну известных актеров Евгении Добровольской и Ярослава Бойко исполнилось 23 года. В его жизни произошло немало испытаний: ради тяжелобольной матери Ян Добровольский без колебаний оставил престижную учебу в Словакии, чтобы находиться рядом с ней в последние месяцы ее жизни.