Доллар падает после того, как Трамп опроверг отказ от своей тарифной политики

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Доллар США упал после того, как избранный американский президент Дональд Трамп опроверг сообщение СМИ о том, что его новая администрация, возможно, будет проводить менее агрессивную тарифную политику, чем он ранее заявлял, сообщает агентство Reuters.
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