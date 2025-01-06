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Доллар падает после того, как Трамп опроверг отказ от своей тарифной политики

Доллар падает после того, как Трамп опроверг отказ от своей тарифной политики

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Доллар США упал после того, как избранный американский президент Дональд Трамп опроверг сообщение СМИ о том, что его новая администрация, возможно, будет проводить менее агрессивную тарифную политику, чем он ранее заявлял, сообщает агентство Reuters.

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