МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 356 подписчиков

"Новые правила". Россия и Китай нашли способ торговать в обход санкций. Дядя Сэм опять остался в дураках?

"Новые правила". Россия и Китай нашли способ торговать в обход санкций. Дядя Сэм опять остался в дураках?

© POOL2 дня назад 699 прочитали Китайские власти обсуждают вопрос о расширении деловых связей с Россией в обход банковских систем, за которыми следит Запад, пишет SCMP.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх