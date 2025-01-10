В Северодвинске в аварии на Железнодорожной улице пострадал ребёнок

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, произошедшего в городе корабелов 8 января около 7:10По предварительным данным, мужчина 1972 года рождения, управляя автомобилем «Лада», не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущейся впереди машиной Kia, в результате чего иномарку откинуло на автомобиль Peugeot.