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ИА Регнум

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В Иране заявили, что меморандум о прекращении войны с США больше не действует

В Иране заявили, что меморандум о прекращении войны с США больше не действует

Меморандум о прекращении боевых действий между США и Ираном больше не действует. Об этом 14 июля заявил представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Исламской республики Ибрахим Резаи.

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