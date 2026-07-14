В Иране заявили, что меморандум о прекращении войны с США больше не действует

Меморандум о прекращении боевых действий между США и Ираном больше не действует. Об этом 14 июля заявил представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Исламской республики Ибрахим Резаи.
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