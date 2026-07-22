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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дегтярев о словах Плющенко про «деградацию фигурного катания»: «Напоминает позицию релокантов после начала СВО. Им казалось, что они – совесть нации»

Министр спорта России Михаил Дегтярев сравнил слова двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко с позицией релокантов.

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