Бобровский в 7-й раз в сезоне пропустил 4+ шайбы за матч, отразив 34 броска «Тампы» из 38

Сергей Бобровский в 7-й раз в сезоне пропустил 4+ шайбы за матч. Российский вратарь «Флориды» отразил 34 броска из 38 в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (1:4).
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