Свердловский ветеран СВО, осужденный на 20 лет, заключил контракт с Минобороны

Ветеран СВО из города Асбест (Свердловская область) Станислав Ионкин, осужденный к 20 годам колонии за поджег клуба в Костроме, где погибли 13 человек, подписал новый контракт с Минобороны для участия в зоне спецоперации.
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