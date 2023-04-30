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Байден публично усомнился в предпринимательских способностях Маска

Байден публично усомнился в предпринимательских способностях Маска

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в минувшую субботу пошутил над предпринимательскими способностями американского миллиардера и бизнесмена, основателя Space X и Tesla Илона Маска.

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