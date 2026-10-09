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Металлургия Украины рухнула в пропасть: как отрасль обнулилась меньше, чем за год

Металлургия Украины рухнула в пропасть: как отрасль обнулилась меньше, чем за год

Об этом свидетельствуют данные ОП «Укрметаллургпром». За 9 месяцев этого года Украина сократила производство чугуна, стали и проката на 20–23%, а в сентябре выпуск резко упал: за месяц вдвое, за год примерно в 5 раз.

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