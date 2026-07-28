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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Денвер» предложил Пейтону Уотсону 5-летний контракт на 70 млн долларов

Как сообщает The Athletic, ограниченно свободный агент « Денвера » Пейтон Уотсон получил от клуба предложение контракта на 70 млн долларов и 5 лет.

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