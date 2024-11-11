В драмтеатре работает новая выставка

Посмотреть «Творческий вернисаж» можно в фойе драматического театра. На выставке представлены экспозиции сразу четырех художников-преподавателей художественного отделения Смоленского государственного института искусств: Елизаветы Германовой, Александра Комарова, Ольги Шадриной и Ольги Захаренковой.
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