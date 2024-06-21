Зона упущенного внимания: какие проблемы системы исполнения наказаний вскрыл бунт в ростовском СИЗО

16 июня в Ростове выдалось жарким не только из-за погоды. Рано утром шесть «постояльцев» местного СИЗО-1 подняли бунт: выбравшиеся из камер и вооружённые ножами заключённые захватили в заложники двух сотрудников изолятора и начали выдвигать требования.
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