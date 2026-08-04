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Санкции имени Грэма. Готова ли Россия к удару, который давно обещан?

Санкции имени Грэма. Готова ли Россия к удару, который давно обещан?

Законопроект, получивший имя недавно почившего сенатора Линдси Грэма*, законом пока ещё не стал. Сенат лишь продвинул его процедурным голосованием, а в Палате представителей документ столкнулся с сопротивлением из-за тарифных полномочий президента и риска удара по самой американской экономике.

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