Санкции имени Грэма. Готова ли Россия к удару, который давно обещан?

Законопроект, получивший имя недавно почившего сенатора Линдси Грэма*, законом пока ещё не стал. Сенат лишь продвинул его процедурным голосованием, а в Палате представителей документ столкнулся с сопротивлением из-за тарифных полномочий президента и риска удара по самой американской экономике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии