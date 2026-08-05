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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черчесов о поражении от «Краснодара»: «Кто‑то говорит, что пенальти – это лотерея. Я же считаю, что это мастерство»

Главный тренер « Ахмата »  Станислав Черчесов высказался о поражении от « Краснодара » в 1-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (1:1, пен.

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