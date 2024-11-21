Reuters: Трамп может сделать Воута главой административно-бюджетного управления

Global Look Press/Ron Sachs/ZUMAPRESS.com Избранный президент США Дональд Трамп хочет назначить директором административно-бюджетного управления Белого дома Рассела Воута, уже занимавшего этот пост в предыдущий срок республиканца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии