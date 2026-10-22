Минутка прожектов от моего комментатора.В Российской империи экзекуцией называли телесные наказания, которые могли проводиться публично.
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«Порка вообще наилучшее средство от нелепых увлечений. Если человека регулярно с детства пороть, хотя бы в фигуральном смысле, он делается задумчив и необременителен для окружающих».
Анатолий Афанасьев
Да хотя бы двойку за поведение ставили.