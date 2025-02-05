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В Подмосковье рассмотрят дело об уклонении от уплаты налогов на 2,3 млрд рублей

В Подмосковье рассмотрят дело об уклонении от уплаты налогов на 2,3 млрд рублей

В Московской области утвердили обвинение генеральному директору, учредителю логистической компании и директору аффилированных организаций по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму почти 2,3 млрд рублей.

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