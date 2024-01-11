Фабрику малых космических аппаратов создадут в Новосибирске

Разработку и создание комплектующих для малых космических аппаратов, а в дальнейшем и производство самих спутников планируют запустить на базе Новосибирского Государственного Университета 2024 году сообщил директор Передовой инженерной школы «Когнитивная инженерия», д.
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