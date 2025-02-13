Скарлетт Йоханссон призвала США запретить дипфейки из-за видео в поддержку евреев

Актриса Скарлетт Йоханссон обратилась к правительству США, призвав запретить использование дипфейков из-за появившегося в сети видео со знаменитостями еврейского происхождения, которые были изображены в футболках с непристойным жестом в адрес Канье Уэста.
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