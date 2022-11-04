О Родине и для Родины: вокалисты Приморья через музыку признались в любви своей стране

Сегодня, 4 ноября, в День народного единства в Уссурийске большим гала-концертом завершился XI открытый Приморский конкурс-фестиваль патриотической песни "Голос сердца".
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