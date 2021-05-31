Галичанское иго над Украиной

СпутникГаличанское иго над УкраинойНа днях Министерство культуры Украины обнародовало список объектов, подлежащих в ближайшее время реставрации.Вернуться к статье117НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИван БродягинХохлы действуют из соображения-Зачем вкладываться в регионы,которые скоро уйдут из 404...ЮЛЮрий ЛатовТак ведь красивые средневековые замки/крепости на самом деле сохранились только на Западной Украине, на территориях бывшей Речи Посполитой, а на востоке страны их просто никогда не было.ЮМЮрий МихеевВсё правильно: украинцы вышли из Речи Посполитой. Еще в 16 веке на её территории проживали первые православные - хохлачи! С них и началась история отделившейся в последствии польской окраины Там зародилась Украина и там её исторические памятники . Одесса - это совсем другая история не связанная с Украиной. Это подарок ей от России , также как и Малороссия. Своими подарками Россия пусть сама занимается!НКНаталья КлимоваТак пусть отдают,раз не нужно,будем заниматься!Не привыкать,сколько лет"самостийных"кормили!Алексей РодионовУ хохла что-либо отобрать? У него сгниет. но все равно не отдаст.AIAlex ImenГаличанское иго управляется Западным.Vladimir LioubimcevА что, русский рубль более чем вдвое дешевле украинской гривны?... ДА... ДОКАТИЛИСЬ!! Позоруха!!!ВФВиктор Фне докатился, а выкатился :)ВФВиктор Фдо 2014 года 1 гр = 5 рЛюдмила СвириденкоПо этому вопросу можно не заморачиваться, там и то, что выделено, до памятников не дойдет!ААннаСейчас это не важно , главное , что деньги не дойдут по назначению , все раздерибанят итакКомментировать
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