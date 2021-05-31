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Галичанское иго над Украиной

На днях Министерство культуры Украины обнародовало список объектов, подлежащих в ближайшее время реставрации.

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Иван Бродягин
Хохлы действуют из соображения-Зачем вкладываться в регионы,которые скоро уйдут из 404...
Юрий Латов
Так ведь красивые средневековые замки/крепости на самом деле сохранились только на Западной Украине, на территориях бывшей Речи Посполитой, а на востоке страны их просто никогда не было.
Юрий Михеев
Всё правильно: украинцы вышли из Речи Посполитой. Еще в 16 веке на её территории проживали первые православные - хохлачи! С них и началась история отделившейся в последствии польской окраины Там зародилась Украина и там её исторические памятники . Одесса - это совсем другая история не связанная с Украиной. Это подарок ей от России , также как и Малороссия. Своими подарками Россия пусть сама занимается!
Наталья Климова
Так пусть отдают,раз не нужно,будем заниматься!Не привыкать,сколько лет"самостийных"кормили!
Алексей Родионов
У хохла что-либо отобрать? У него сгниет. но все равно не отдаст.
Alex Imen
Галичанское иго управляется Западным.
Vladimir Lioubimcev
А что, русский рубль более чем вдвое дешевле украинской гривны?... ДА... ДОКАТИЛИСЬ!! Позоруха!!!
Виктор Ф
не докатился, а выкатился :)
Виктор Ф
до 2014 года 1 гр = 5 р
Людмила Свириденко
По этому вопросу можно не заморачиваться, там и то, что выделено, до памятников не дойдет!
Анна
Сейчас это не важно , главное , что деньги не дойдут по назначению , все раздерибанят итак

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