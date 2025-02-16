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Названы самые невыгодные для США антироссийские санкции

Названы самые невыгодные для США антироссийские санкции

Политолог Дудаков допустил смягчение невыгодных США антироссийских санкций Самыми невыгодными антироссийскими санкциями для США являются ограничения на поставки стратегического сырья, заявил в разговоре с «Лентой.

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