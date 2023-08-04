«Барса» и «Аль-Ахли» согласовали трансфер Кессиэ за 15 млн евро

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Барса» и «Аль-Ахли Джидда» достигли устной договоренности о трансфере 26-летнего футболиста из Кот-д’Ивуара примерно за 15 миллионов евро.
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