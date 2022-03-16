Разведчики ВВО в ходе учения предотвратили подрыв моста в Забайкалье

Разведгруппа совершила марш-бросок и отработала задачи по бесшумному перемещению, ведению визуального наблюдения, в том числе с использованием современных станций ближней разведки.
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