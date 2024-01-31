Шпионский скандал в Бразилии: кого президент отправил в отставку

Президент Луис Инасио Лула да Силва отправил в отставку заместителя директора разведывательных служб Бразилии на фоне расследования предполагаемого шпионажа с участием одного из сыновей бывшего президента Жаира Болсонару.
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