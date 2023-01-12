Советы от Марии

— Слышал, что жителям многоквартирных домов запретили строить горки для детей, в том числе и ледяные, — только управляющая компания может их возводить или нанятые сертифицированные специалисты, а горка такая должна иметь специальный сертификат.
— Слышал, что жителям многоквартирных домов запретили строить горки для детей, в том числе и ледяные, — только управляющая компания может их возводить или нанятые сертифицированные специалисты, а горка такая должна иметь специальный сертификат.
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