Газета Труд

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Советы от Марии

Советы от Марии

— Слышал, что жителям многоквартирных домов запретили строить горки для детей, в том числе и ледяные, — только управляющая компания может их возводить или нанятые сертифицированные специалисты, а горка такая должна иметь специальный сертификат.

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