WSJ: Америка больше не может тянуть Украину в одиночку

Геннадий Бережнов

Если Украина проиграет, Запад столкнётся с гораздо более опасной Россией брешет США и НАТО, а очень многие недоумки им верят. На сколько долго у них будет теплиться надежда на наше поражение, столько и будет противостояние. Однако США мало что потеряет, а вот Гейропа потеряет независимость и станет придатком США. Шольц настолько глуп, а русофобия его разум полностью поглотила, что готов продать немцев с порохами, как и Зеленский своих! ГДР пора подать голос и вернуться на исходные позиции!