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WSJ: Америка больше не может тянуть Украину в одиночку

WSJ: Америка больше не может тянуть Украину в одиночку

Континентальная безопасность не может быть передана на аутсорсинг США, которым вскоре, возможно, придётся вести другие войны, заявляют американские военные аналитики в статье для The Wall Street Journal.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Если Украина проиграет, Запад столкнётся с гораздо более опасной Россией брешет США и НАТО, а очень многие недоумки им верят. На сколько долго у них будет теплиться надежда на наше поражение, столько и будет противостояние. Однако США мало что потеряет, а вот Гейропа потеряет независимость и станет придатком США. Шольц настолько глуп, а русофобия его разум полностью  поглотила, что готов продать немцев с порохами, как и Зеленский своих! ГДР пора подать голос и вернуться на исходные позиции!
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