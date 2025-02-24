Крысы могут быть настоящей неприятностью. Они проникают в нашу еду, мусор и даже в наши дома. Но если их применять правильно (или, скорее, неправильно), они могут превратиться в нечто гораздо более зловещее.
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