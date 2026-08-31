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Орловские новости

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ИТ-рынок России вернётся к двузначному росту в 2028 году

ИТ-рынок России вернётся к двузначному росту в 2028 году

Российский ИТ‑рынок в ближайшие годы не сможет продемонстрировать высокие темпы роста. По оценке специалистов ИТ‑холдинга Т1, устойчивый двузначный прирост начнётся не раньше 2028 года.

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