ИТ-рынок России вернётся к двузначному росту в 2028 году

Российский ИТ‑рынок в ближайшие годы не сможет продемонстрировать высокие темпы роста. По оценке специалистов ИТ‑холдинга Т1, устойчивый двузначный прирост начнётся не раньше 2028 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ЕП Стартовая терапия...
- ММ Стартовая терапия...
- A В России изучают ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым