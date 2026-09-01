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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Парри о том, что Паркс отказалась одолжить ей струны в Монтеррее: «Она не самый приятный человек в туре»

Диан Парри рассказала об отношении к Алисии Паркс . На прошлой неделе француженка в последний момент приехала на WTA 500 в Монтеррее.

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