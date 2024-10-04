Северная Корея испытывает на прочность отсутствующую внешнюю политику США

Согласно краткому отчету, полученному Национальным собранием Южной Кореи от Национальной разведывательной службы (НИС), Северная Корея может провести седьмое ядерное испытание во время президентских выборов в США).
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