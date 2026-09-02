Сила в правде
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Сила в правде

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Киев просит миллиарды на Patriot: одной российской ракете против столицы противопоставляют две сотни перехватчиков

Киев просит миллиарды на Patriot: одной российской ракете против столицы противопоставляют две сотни перехватчиков

2 сентября фон дер Ляйен подтвердила запрос Киева на несколько миллиардов евро из кредита ЕС. Деньги хотят потратить на PAC-3, хотя ракет физически может не быть.

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