У «Хезболлы» появились российские ракеты П-800 «Оникс» – Reuters

Ну, так..на Украине американские....тогда в Ливане русские...можно и не только в Ливане..Во всем нужно равновесие..Правильно США?

Аршак Меликджанян

ну вот, мы не участвуем в конфликте, как там дебильный депутат кричал в истерике, .....после палестинцев, придём за вами -русские............., пусть скажут спасибо что у сирийцев а не напрямую, а они бандеровцам поставляли напрямую, да и их спецы там же отметились, дебилы.