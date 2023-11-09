На вооружении ливанского движения «Хезболла» появились противокорабельные ракеты П-800 «Оникс» российского производства.
У «Хезболлы» появились российские ракеты П-800 «Оникс» – Reuters
Комментарии
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Владимир Нелюбин
Ну, так..на Украине американские....тогда в Ливане русские...можно и не только в Ливане..Во всем нужно равновесие..Правильно США?
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Аршак Меликджанян
ну вот, мы не участвуем в конфликте, как там дебильный депутат кричал в истерике, .....после палестинцев, придём за вами -русские............., пусть скажут спасибо что у сирийцев а не напрямую, а они бандеровцам поставляли напрямую, да и их спецы там же отметились, дебилы.
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1 д.
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