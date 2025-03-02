В Мангистау планируют снимать исторические художественные фильмы

Делегация во главе с первым заместителем акима Мангистауской области Ерболом Избергеновым встретилась с известным турецким кинорежиссером Мехметом Боздаком и обсудила возможности развития киноиндустрии в регионе, передает inAktau.
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