Макс Ферстаппен установит рекорд, если выиграет Гран При Бельгии

Макс Ферстаппен установит рекорд, если выиграет Гран При БельгииGetty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен получил штраф за замену двигателя и начнет гонку в Спа с 11-го места.
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