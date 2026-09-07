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Газета Коммуна

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Воронежцы заключили брак в вагоне Графского ретро-поезда

Недавно на вокзале «Воронеж-1» пассажиры и сотрудники РЖД стали свидетелями необычной свадьбы. 31-летний Руслан и 25-летняя Мария Рубцовы расписались в вагоне ретро-поезда «Графский», стилизованного под XIX век.

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