Воронежцы заключили брак в вагоне Графского ретро-поезда

Недавно на вокзале «Воронеж-1» пассажиры и сотрудники РЖД стали свидетелями необычной свадьбы. 31-летний Руслан и 25-летняя Мария Рубцовы расписались в вагоне ретро-поезда «Графский», стилизованного под XIX век.