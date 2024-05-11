Соединенные Штаты завершили расследование использования военной помощи Украине и не нашли никаких доказательств ее неправомерного использования.
Соединенные Штаты не нашли никаких доказательств незаконного использования военной помощи Украине
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Светлана Казаринова
Прочитав заголовок долго хохотали
Ответить
16 час.
Ольга Каширина
Вот оно: оказывается США не нашли никаких доказательств незаконного использования военной помощи Украине. Оказывается, что Они (США) расследования и исследование военной помощи Украине. даже провели, Получается, что все эти "игрушки" так понравились Украине, что она сама виновата в их неправильном применении. Как вам эти объяснения? И за все это Украина должна отвечать сама. Вот такие подлые объяснения. Пора сказать Украине: "И ты, Брут". Ты виновата сама в том, что наделала. что мы (Украина) никак не могли преодолеть это искушение, которое нам прислало США.
Ответить
16 час.
Свежие комментарии