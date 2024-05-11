Соединенные Штаты не нашли никаких доказательств незаконного использования военной помощи Украине

Ольга Каширина

Вот оно: оказывается США не нашли никаких доказательств незаконного использования военной помощи Украине. Оказывается, что Они (США) расследования и исследование военной помощи Украине. даже провели, Получается, что все эти "игрушки" так понравились Украине, что она сама виновата в их неправильном применении. Как вам эти объяснения? И за все это Украина должна отвечать сама. Вот такие подлые объяснения. Пора сказать Украине: "И ты, Брут". Ты виновата сама в том, что наделала. что мы (Украина) никак не могли преодолеть это искушение, которое нам прислало США.