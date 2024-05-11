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Соединенные Штаты не нашли никаких доказательств незаконного использования военной помощи Украине

Соединенные Штаты не нашли никаких доказательств незаконного использования военной помощи Украине

Соединенные Штаты завершили расследование использования военной помощи Украине и не нашли никаких доказательств ее неправомерного использования.

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Комментарии
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СК
Светлана Казаринова
Прочитав заголовок долго хохотали
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16 час.
Ольга Каширина
Вот оно:  оказывается США не нашли никаких доказательств незаконного использования военной помощи  Украине. Оказывается, что   Они (США) расследования и исследование  военной помощи  Украине. даже провели, Получается, что все эти &quot;игрушки&quot; так понравились Украине, что она сама виновата в  их неправильном  применении. Как  вам эти объяснения? И за все это Украина должна  отвечать сама.  Вот такие подлые  объяснения.  Пора  сказать  Украине: &quot;И ты, Брут&quot;.  Ты виновата  сама в том, что  наделала. что  мы (Украина) никак не могли преодолеть это искушение, которое нам  прислало США.
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16 час.

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